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ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام

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ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام
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كرة القدم

2024-06-02 | 05:46
ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام

اتفق مع ناديه ريال مدريد على الاستمرار لموسم اضافي

أعلن فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في مجال الانتقالات، أن النجم الكرواتي المُخضرم لوكا مودريتش البالغ 38 عاماً، اتفق مع ناديه ريال مدريد على الاستمرار لموسم اضافي، وأنه سيوّقع عقود التمديد خلال الاسبوع المقبل.
واستحق مودريتش تقدير ومحبّة مشجّعي "النادي الملكي"، إذ لم يفز أي لاعب في تاريخ "الميرينغي" الممتد على مدار 122 عاماً بألقاب أكثر منه، بواقع 26 لقباً.
كما لم يفز أي لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بالبطولة أكثر منه، فهو يتشارك الرقم القياسي مع كل من توني كروس (بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ)، وناتشو وداني كارفاخال (ريال مدريد) بوقع ست ألقاب لكل منهما.
وكان مودريتش أوّل لاعب في التاريخ يحصل على الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا والكرة الذهبية لكأس العالم في عام واحد هو العام 2018.
ونال مودريتش 26 لقباً مع ريال مدريد هي الليغا (4) وكأس الملك (2) وكأس السوبر الاسباني (5) ودوري أبطال أوروبا (6) وكأس السوبر الاوروبي (4) وكأس العالم للأندية (5)، وقبلها ستة ألقاب مع دينامو زغرب، وقاد كرواتيا الى وصافة مونديال 2018 والمركز الثالث في مونديال 2022.

ريال مدريد يكرّم مودريتش ويجدد عقده لعام

رياضة

كرة القدم

لوكا مودريتش

ريال مدريد

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