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حالات نادرة وغير مسبوقة في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا

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حالات نادرة وغير مسبوقة في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا
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كرة القدم

2024-06-15 | 02:01
حالات نادرة وغير مسبوقة في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا

انتهت الى فوز كبير لأصحاب الأرض (5-1) على ملعب أليانز أرينا

حالات نادرة وغير مسبوقة، شهدتها المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، والتي انتهت الى فوز كبير لأصحاب الأرض (5-1) على ملعب أليانز أرينا، على اسكتلندا ضمن المجموعة الأولى.
فلأول مرة في تاريخ المسابقات الأوروبية، تحدث خلال مباراة واحدة، حالة طرد ويتم تسجيل هدف من ضربة جزاء وتسجيل هدف عكسي.
ففي الدقيقة 44، تم طرد رايان بورتيوس مدافع اسكتلندا لعرقلته إلكاي جوندوجان متعمداً داخل منطقة الجزاء، لتحصل ألمانيا على ركلة جزاء، ترجمها كاي هافيرتز الى هدف.
وفي الدقيقة 87، سجل مدافع ريال مدريد، أنطونيو روديجير هدفاً في مرمى منتخب بلاده (1-4)، قبل أن يعزز إيمري تشان الفوز الألماني في الدقيقة 90 (5-1).
كذلك، أصبح المنتخب الالماني أسرع منتخب يسجل هدفين في تاريخ المسابقة، وذلك خلال 19 دقيقة فقط، والمرة الاولى التي يسجل فيها لاعبان تحت 22 عاماً وللمنتخب نفسه (فيرتز وموسيالا)، والفوز هو الاعلى في تاريخ المانشافت في كأس أمم أوروبا.


حالات نادرة وغير مسبوقة في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا

رياضة

كرة القدم

كأس أمم أوروبا

إلكاي جوندوجان

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