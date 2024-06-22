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اتحاد جدة يدفع مبلغ مذهل للتعاقد مع مدرب

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اتحاد جدة يدفع مبلغ مذهل للتعاقد مع مدرب
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كرة القدم

2024-06-22 | 04:32
اتحاد جدة يدفع مبلغ مذهل للتعاقد مع مدرب

يواصل نادي الاتحاد السعودي رحلة البحث عن مدرب جديد

يواصل نادي الاتحاد السعودي رحلة البحث عن مدرب جديد خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي يقوم بتسوية مستحقاته المالية، قبل رحيله المُرتقب.
وقال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أن نادي اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، حتى العام 2026، مع خيار التجديد لموسم واحد وذكر أن العرض يتضمن راتبا مذهلاً، وينافسه عرضان من أندية أوروبية.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن بيولي على رأس قائمة مختصرة لنادي الاتحاد، وأن غاياردو سيرحل رسميا عن "العميد"، وذكرت مصادر صحفية، أن النادي السعودي عرض على بيولي، راتباً سنوياً يصل إلى 10 ملايين يورو.

    

اتحاد جدة يدفع مبلغ مذهل للتعاقد مع مدرب

رياضة

كرة القدم

اتحاد جدة

ستيفانو بيولي

مارسيلو غاياردو

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