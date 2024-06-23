بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!

اطلع على آلاف رسائل البريد الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي

ادعى روي بينتو، الذي اطلع على آلاف رسائل البريد الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي، وسرّب الكثير منها إلى وسائل الإعلام في العام 2018، أنه أعطى السلطات في ألمانيا وفرنسا "الملايين" من وثائق الإدانة بحق النادي الانجليزي، وقال أنها ستظهر لاحقاً "الأهمية الجنائية".

ويخضع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً، الى برنامج حماية الشهود منذ العام 2020، بعد أن حكمت محكمة برتغالية عليه بالسجن في العام الماضي لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة محاولة الابتزاز والوصول غير القانوني إلى البيانات.











