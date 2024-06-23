الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!
A-
A+

كرة القدم

2024-06-23 | 06:26
بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!

اطلع على آلاف رسائل البريد الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي

ادعى روي بينتو، الذي اطلع على آلاف رسائل البريد الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي، وسرّب الكثير منها إلى وسائل الإعلام في العام 2018، أنه أعطى السلطات في ألمانيا وفرنسا "الملايين" من وثائق الإدانة بحق النادي الانجليزي، وقال أنها ستظهر لاحقاً "الأهمية الجنائية".
ويخضع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً، الى برنامج حماية الشهود منذ العام 2020، بعد أن حكمت محكمة برتغالية عليه بالسجن في العام الماضي لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة محاولة الابتزاز والوصول غير القانوني إلى البيانات.





بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!

رياضة

كرة القدم

روي بينتو

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - سقوط "تيفو" عملاق يؤدي الى جرحى في هولندا
روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالميراس باع 3 مراهقين مقابل 162 مليون دولار
06:40

بالميراس باع 3 مراهقين مقابل 162 مليون دولار

بالميراس البرازيلي هو أحد أبرز المستفيدين من الفترة الزمنية الفائتة

06:40

بالميراس باع 3 مراهقين مقابل 162 مليون دولار

بالميراس البرازيلي هو أحد أبرز المستفيدين من الفترة الزمنية الفائتة

فيديو - سقوط "تيفو" عملاق يؤدي الى جرحى في هولندا
06:35

فيديو - سقوط "تيفو" عملاق يؤدي الى جرحى في هولندا

قبيل مباراة ودية، جمعت RKVV STEVO وإف سي تفينتي

06:35

فيديو - سقوط "تيفو" عملاق يؤدي الى جرحى في هولندا

قبيل مباراة ودية، جمعت RKVV STEVO وإف سي تفينتي

روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا
06:25

روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا

لوكاكو دخل في معركة حقيقية مع تقنية الحكم المساعد "الفار"

06:25

روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا

لوكاكو دخل في معركة حقيقية مع تقنية الحكم المساعد "الفار"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024