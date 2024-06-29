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إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024.. ما السبب؟

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إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024.. ما السبب؟
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كرة القدم

2024-06-29 | 16:11
إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024.. ما السبب؟

توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم في دورتموند بشكل موقت عند الدقيقة 35 بسبب عاصفة رعدية قوية تخللها هطول الأمطار والبرد بشكل غزير.

وكانت النتيجة متعادلة من دون أهداف قبل أن يطلق الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر صافرته داعياً اللاعبين لمغادرة الملعب.

وهيمن المنتخب الالماني على ربع ساعة الأول من عمر اللقاء، وسجلّ له نيكو شلوتربيك هدفاً في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما الغي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أي آر" بسبب وجود خطأ سبق الهدف على يوزوا كيميتش.

وبعدما سيطر "دي مانشافت" على الكرة والاستحواذ في مستهل اللقاء، عاد إيقاعه ليخفت قليلاً فيما بدأ المنتخب الدنماركي بالخروج من منطقته والتعويل على الهجمات المرتدة.

ويبحث المنتخب الألماني عن لقبه الرابع في المسابقة القارية حيث يتساوى حالياً مع إسبانيا بثلاثة ألقاب (رقم قياسي)، في حين تبحث الدنمارك عن لقبها الثاني بعد فوزها بالكأس عام 1992 على حساب ألمانيا نفسها في السويد

إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024.. ما السبب؟

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