فيديو - شاهدوا التصرّف الوحشيّ من الأمن تجاه مُشجّع

🚨 A fan was punched and kicked by security during the Portugal vs Slovenia match. (@Record_Portugal) pic.twitter.com/dIPYLNE4O6 — EuroFoot (@eurofootcom) July 2, 2024

تمّ الكشف عن مقطع فيديو يوثّق لحظة تعرّض مشجع كرة قدم للّكم والركل بوحشية من قبل رجال الأمن في يورو 2024.ووقعت الحادثة خلال مباراة البرتغال في دور الـ16 ضد سلوفينيا في فرانكفورت ليلة الاثنين، ويُعتقد أنّه جرى عندما حصلت البرتغال على ركلة جزاء متأخرة، أهدرها كريستيانو رونالدو.وظهر المشجّع محتجزاً على الأرض من قبل حارس أمن، ثمّ اقتربت مجموعة من رجال الأمن وانهالت عليه بالضرب حتّى وهو ملقى على الأرض.ولم يعرف حتى اللحظة سبب تعرّض مسؤولي الأمن للمشجّع بهذا الشكل الوحشي، وإن كان هناك من سبب يبرّر هكذا تصرّف من قبلهم.