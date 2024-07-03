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فيديو - شاهدوا التصرّف الوحشيّ من الأمن تجاه مُشجّع

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فيديو - شاهدوا التصرّف الوحشيّ من الأمن تجاه مُشجّع
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كرة القدم

2024-07-03 | 01:48
فيديو - شاهدوا التصرّف الوحشيّ من الأمن تجاه مُشجّع

لحظة تعرّض مشجع كرة قدم للّكم والركل بوحشية

تمّ الكشف عن مقطع فيديو يوثّق لحظة تعرّض مشجع كرة قدم للّكم والركل بوحشية من قبل رجال الأمن في يورو 2024.
ووقعت الحادثة خلال مباراة البرتغال في دور الـ16 ضد سلوفينيا في فرانكفورت ليلة الاثنين، ويُعتقد أنّه جرى عندما حصلت البرتغال على ركلة جزاء متأخرة، أهدرها كريستيانو رونالدو.
وظهر المشجّع محتجزاً على الأرض من قبل حارس أمن، ثمّ اقتربت مجموعة من رجال الأمن وانهالت عليه بالضرب حتّى وهو ملقى على الأرض.
ولم يعرف حتى اللحظة سبب تعرّض مسؤولي الأمن للمشجّع بهذا الشكل الوحشي، وإن كان هناك من سبب يبرّر هكذا تصرّف من قبلهم.



فيديو - شاهدوا التصرّف الوحشيّ من الأمن تجاه مُشجّع

رياضة

كرة القدم

يورو 2024

كريستيانو رونالدو

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