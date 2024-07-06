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أنس جابر تبكي وتتحسّر فما هي علاقة رونالدو؟

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أنس جابر تبكي وتتحسّر فما هي علاقة رونالدو؟
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كرة القدم

2024-07-06 | 04:22
أنس جابر تبكي وتتحسّر فما هي علاقة رونالدو؟

شربت البرتغال من كأس ركلات الترجيح المرّة

وجهّت نجمة التنس التونسية أنس جابر، رسالة الى الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 105 وبكائه في المباراة التي فاز بها منتخب البرتغال بركلات الترجيح على نظيره السلوفيني، يوم الاثنين الماضي، في الدور ثُمن النهائي من يورو 2024.
وشربت البرتغال من الكأس المرّة  نفسها، وهي ركلات الترجيح، حيث خسرت أمام فرنسا في ربع النهائي أمس الجمعة بعد التعادل سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، فبكى رونالدو مجدداً، خاتماً على الأرجح مسيرته الدولية من الباب الضيق.
وقالت بطلة التنس المُلقبة بـ"وزيرة السعادة التونسية"، لقد "شاهدت مباراة البرتغال مع سلوفينيا، وحزنت كثيرا لبكاء رونالدو، وبكيت معه لأنني أحبه كثيراً، كنت أتوقع أن تكون بطولة اليورو أكثر إثارة، لكن بعض المباريات لم تكن على قدر التوقعات".
وأضافت جابر التي تأهلت إلى الدور الثالث لدورة ويمبلدون، ثالث الدورات الأربع الكبرى حيث تواجه فيه عصر اليوم السبت الأوكرانية يلينا سفيتولينا "أحب المنتخب الإنجليزي، وأتابعهم بشغف كبير، وما فعله جود بيلينغهام أمام سلوفاكيا أمر لا يصدق حين سجّل هدفاً بطريقة مثيرة".



أنس جابر تبكي وتتحسّر فما هي علاقة رونالدو؟

رياضة

كرة القدم

التنس

أنس جابر

كريستيانو رونالدو

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