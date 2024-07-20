فيديو - صدمة في فالنسيا بسبب مونديال 2030

تقرير عن الملاعب التي قررت إسبانيا اعتمادها لاستضافة كأس العالم 2030

نشرت صحيفة ماركا المدريدية الشهيرة تقريراً عن الملاعب التي قررت إسبانيا اعتمادها لاستضافة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع المغرب والبرتغال، ما أدى الى حالة من الغضب في بعض المدن.

وسمّت الصحيفة الملاعب الأحد عشر التي تقرر اعتمادها، وفي طليعتها سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد وكامب نو الخاص ببرشلونة وواندا متروبوليتانو الخاص بأتليتكو مدريد وملاعب أندية إسبانيول وأتليتكو بلباو وريال سوسييداد.

ولم تضم اللائحة ملعب ميستايا الخاص بنادي فالنسيا، أو ملعب لا سيراميكا الخاص بفياريال، ما أعتبر تغييباً لثالث أكبر مدينة في إسبانيا بعد مدريد وبرشلونة.

واتهم بعض النقاد والجمهور اللجنة المنظمة بمحاباة الأندية الكبرى وتجاهل مدينة فالنسيا عمداً، على الرغم شعبية كرة القدم فيها.



