برشلونة يضم لاعباً سنغالياً شاباً بصفقة دائمة

توصّل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نادي لوس أنجلوس

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن اتمام صفقة شراء لاعب كان مشاركاً مع الفريق الثاني على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

وتوصّل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نادي لوس أنجلوس لنقل اللاعب مامادو مباكي فال، الذي سيوقع عقدًا لموسمين، حتى 30 حزيران - يونيو 2026، مع خيار التمديد لعامين آخرين.

وكان المدافع السنغالي قد لعب خلال الموسم الماضي في برشلونة أتلتيك على سبيل الإعارة من الفريق الأميركي، وتمت الإشادة به لكونه "قلب دفاع يبرز لكونه ممتازاً".

وفي نهاية الموسم الماضي، وتحت قيادة مدرب برشلونة أتلتيك السابق رافا ماركيز، ذكرت موندو ديبورتيفو أن المحادثات جارية لشراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى الحوافز، وسرت شائعات حول احتمال ترقيته إلى الفريق الأوّل أو على الأقل التدريب معه إلى جانب مواطنه ميكا فاي.





