فيديو - ريال بيتيس يوّقع مع تسيميكاس ومحمد صلاح

ريال بيتيس "وقع" مع تسيميكاس ومحمد صلاح !!

من الجيد دائما مقابلة الأصدقاء القدامى، وفي السياق، زار حارس مرمى ريال بيتيس الجديد، أدريان سان ميغيل، زملاءه السابقين في ليفربول، خلال وجودهم في معسكر في بيتسبرغ، بنسلفانيا، قبل المباراة الودية بين الفريقين ضمن جولتهما التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة.

ولم يصل الإسباني خالي الوفاض، بل قدم قمصان فريقه ريال بيتيس الى بعض لاعبي النادي الإنجليزي، حيث قام بدور الوكيل، وبدا أنه "وقع" مع تسيميكاس ومحمد صلاح، في سوق الانتقالات.

وعاد حارس المرمى المتمرس، البالغ 37 عاماً، إلى بيتيس هذا الصيف بعد 11 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب أدريان مع وست هام من 2013 إلى 2019 قبل أن ينضم إلى ليفربول في المواسم الخمسة الماضية.







