لقب أوروبي آخر .. اسبانيا تهزم فرنسا في نهائي "يورو تحت 19 عاماً"

أحرز منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا تحت 19 عاماً

أحرز منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا تحت 19 عاماً بتغلبه في المباراة النهائية على منتخب فرنسا (2-0)، سجلها ايكر برافو (41) وجيريمي جاكيه بالخطأ في مرماه بعد تسديدة آيان دياو (69).

وتقدم منتخب إسبانيا إلى النهائي اثر فوزه على نظيره الإيطالي (1-0) في نصف النهائي، وبعد أن تعادل في المجموعة الاولى في الدور الاول مع سلوفينيا (1-1) وفاز على كوسوفو والنمسا (2-1).

وفي الدور الثاني، وضمن المجموعة الثانية، فاز الاسبان على الدانمارك (2-1) وتعادلوا مع تركيا (1-1) وفرنسا (2-2)، ثم احتاجوا الى الوقت الاضافي لتجاوز ايطاليا في نصف النهائي (1-0).

وتواجه منتخب إسبانيا مع نظيره الفرنسي في بلفاست في ايرلندا الشمالية، رافعاً عدد ألقابه الى تسعة، مكرراً انجاز منتخب بلاده الاول الذي احرز لقب يورو 2024 أيضاً بتغلبه على انجلترا في النهائي في ألمانيا.

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لقب أوروبي آخر .. اسبانيا تهزم فرنسا في نهائي "يورو تحت 19 عاماً"

أحرز منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا تحت 19 عاماً بتغلبه في المباراة النهائية على منتخب فرنسا (2-0)، سجلها ايكر برافو (41) وجيريمي جاكيه بالخطأ في مرماه بعد تسديدة آيان دياو (69).

وتقدم منتخب إسبانيا إلى النهائي اثر فوزه على نظيره الإيطالي (1-0) في نصف النهائي، وبعد أن تعادل في المجموعة الاولى في الدور الاول مع سلوفينيا (1-1) وفاز على كوسوفو والنمسا (2-1).

وفي الدور الثاني، وضمن المجموعة الثانية، فاز الاسبان على الدانمارك (2-1) وتعادلوا مع تركيا (1-1) وفرنسا (2-2)، ثم احتاجوا الى الوقت الاضافي لتجاوز ايطاليا في نصف النهائي (1-0).

وتواجه منتخب إسبانيا مع نظيره الفرنسي في بلفاست في ايرلندا الشمالية، رافعاً عدد ألقابه الى تسعة، مكرراً انجاز منتخب بلاده الاول الذي احرز لقب يورو 2024 أيضاً بتغلبه على انجلترا في النهائي في ألمانيا.







