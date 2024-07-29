فيديو - تغريم نادي إيرلندي بسبب رودري وموراتا !!

أمكن سماع مشجعي النادي وهم يهتفون "جبل طارق إسباني"

تم تغريم شيلبورن الإيرلندي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد قيام جماهيره بتقليد لاعب خط وسط مانشستر سيتي رودري هيرنانديز ومهاجم ميلان ألفارو موراتا خلال احتفالات فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024.

وأمكن سماع مشجعي النادي وهم يهتفون "جبل طارق إسباني" في كاستيلانو خلال تصفيات دوري المؤتمر ضد فريق جبل طارق سانت جوزيف.

وتقدم شيلبورن (3-2) في مجموع المباراتين، واحتفل برحلته خارج أرضه إلى المضيق، لكن تلك الاحتفالات تجاوزت "القانون"، حيث تم تغريم شيلبورن 21.25 ألف يورو بسبب هتافاتهم إلى جانب إلقاء أشياء من المدرجات على أرض الملعب.

وأثارت هتافات "رودري وموراتا" غضب حكومة جبل طارق، وكاد الحادث أن يتسببا في أزمة دبلوماسية بين الإقليم المملوك لبريطانيا وإسبانيا، لكن يبدو أن الامور بدأت تهدأ بعض الشيء.



