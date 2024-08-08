اتفاقية بين الجامعة العربية المفتوحة وجمعية شباب انترانيك

وقعت الجامعة العربية المفتوحة وجمعية شباب انترانيك اتفاقية تعاون تختص بلعبة كرة القدم المصغرة

وقعت الجامعة العربية المفتوحة وجمعية شباب انترانيك، اتفاقية تعاون تختص بلعبة كرة القدم المصغرة، وذلك في رحاب AGBU - سنتر دمير جيان، وتمثلت الجامعة بالدكتور غادي مقلد رئيس دائرة الاستقطاب والمهندس زكريا شرارة رئيس القسم الرياضي، حيث كان في استقبالهما رئيس النادي فيكين جرجيان.

ونوه الدكتور مقلد بنشاطات جمعية انترانيك، لافتاً بأن هذه الاتفاقية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مع النوادي والجمعيات الرياضية كما الاتحادات، وهي تندرج في إطار خطة واعدة وضعتها إدارة الجامعة، لإيجاد مجتمع رياضي مثقف.

ويعتبر ذلك واحداً من مساعي الجامعة التي لديها لاعبين في أبرز أندية كرة القدم، النجمة، الانصار، العهد، الصفاء، شباب الساحل وغيرها، كما يمثلها ابطال في مختلف اللعبات الفردية.

أما جرجيان، فلفت الى أن الأهداف تتلاقى بين جمعية شباب أنترانيك بما تمثل من تاريخ عريق في مجال الرياضة والشباب بمختلف مندرجاتهما، والجامعة العربية المفتوحة الصرح الأكاديمي المتطلع إلى آفاق أرحب، سعياً وراء أهدافهما عطاء دائم بخدمة الأجيال.

وشكر جرجيان مبادرة الجامعة واعداً بتوظيفها في المكان المناسب بما يصب في تطوير مستوى فرق الجمعية بالـ"ميني فوتبول"، التي تخوض المنافسات الرسمية والودية، وخص بالشكر الدكتور مقلد والمهندس شرارة والدكتورة يارا عبد الله مديرة الجامعة في لبنان.







