فيديو - الميدالية الذهبية تُحرج حارس إسبانيا في المطار

تغلب شباب "لا روخا" على شباب "الديوك" في المباراة النهائية (5-3)

كان حارس المرمى أرناو تيناس، مثل بقية زملائه في منتخب اسبانيا، سعيدا جدا بالميدالية الذهبية التي فاز بها في أولمبياد باريس، بعد تغلب شباب "لا روخا" على شباب "الديوك" الفرنسيين في المباراة النهائية الماراتونية (5-3).

ويبدو أن حارس المرمى الكاتالوني في نادي باريس سان جيرمان، أراد أن يُشارك فرحته مع الجميع أثناء توجهه عبر المطار في باريس نحو مدريد، حيث سيتم تكريمه يوم السبت من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم في لاس روزاس مع زملائه في الفريق.

فقد قرر لاعب برشلونة السابق المرور عبر نقطة "قوس أمن المطار" واضعاً الميدالية الذهبية حول عنقه، لكن انذار الماسح الضوئي فاجأه، فأجبره أفراد الأمن على العودة، حتى يتمكن من خلعه والمرور مرة أخرى.