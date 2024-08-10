الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - الميدالية الذهبية تُحرج حارس إسبانيا في المطار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - الميدالية الذهبية تُحرج حارس إسبانيا في المطار
A-
A+

كرة القدم

2024-08-10 | 06:26
فيديو - الميدالية الذهبية تُحرج حارس إسبانيا في المطار

تغلب شباب "لا روخا" على شباب "الديوك" في المباراة النهائية (5-3)

كان حارس المرمى أرناو تيناس، مثل بقية زملائه في منتخب اسبانيا، سعيدا جدا بالميدالية الذهبية التي فاز بها في أولمبياد باريس، بعد تغلب شباب "لا روخا" على شباب "الديوك" الفرنسيين في المباراة النهائية الماراتونية (5-3).
ويبدو أن حارس المرمى الكاتالوني في نادي باريس سان جيرمان، أراد أن يُشارك فرحته مع الجميع أثناء توجهه عبر المطار في باريس نحو مدريد، حيث سيتم تكريمه يوم السبت من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم في لاس روزاس مع زملائه في الفريق.
فقد قرر لاعب برشلونة السابق المرور عبر نقطة "قوس أمن المطار" واضعاً الميدالية الذهبية حول عنقه، لكن انذار الماسح الضوئي فاجأه، فأجبره أفراد الأمن على العودة، حتى يتمكن من خلعه والمرور مرة أخرى.
 
 
 



فيديو - الميدالية الذهبية تُحرج حارس إسبانيا في المطار

رياضة

كرة القدم

أرناو تيناس

منتخب اسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - نجم ايفرتون انزلق وصوّر وسخر من نفسه

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - نجم ايفرتون انزلق وصوّر وسخر من نفسه
06:24

فيديو - نجم ايفرتون انزلق وصوّر وسخر من نفسه

شارك مهاجم إيفرتون نيل موباي مقطع فيديو لنفسه

06:24

فيديو - نجم ايفرتون انزلق وصوّر وسخر من نفسه

شارك مهاجم إيفرتون نيل موباي مقطع فيديو لنفسه

النجم الهولندي متهم بجريمة "صدم وضرب وهرب"
05:41

النجم الهولندي متهم بجريمة "صدم وضرب وهرب"

اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مطلوب في مانشستر يونايتد

05:41

النجم الهولندي متهم بجريمة "صدم وضرب وهرب"

اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مطلوب في مانشستر يونايتد

فيديو للحظة العثور على جثة اللاعب المغربي في الجزائر
05:10

فيديو للحظة العثور على جثة اللاعب المغربي في الجزائر

طفت على سطح المياه في ولاية وهران الجزائرية

05:10

فيديو للحظة العثور على جثة اللاعب المغربي في الجزائر

طفت على سطح المياه في ولاية وهران الجزائرية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024