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القبض على النجم المصري بتهمة الاعتداء الجنسي في الدوحة

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القبض على النجم المصري بتهمة الاعتداء الجنسي في الدوحة
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كرة القدم

2024-08-15 | 03:12
القبض على النجم المصري بتهمة الاعتداء الجنسي في الدوحة

قد يكون متورطاً في قضية جنسية واغتصاب فتاة في قطر

كشفت وسائل اعلام مصرية وقطرية، أن أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، البالغ 30 عاماً، شقيق لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، قد يكون متورطاً في قضية التعدي جنسياً، واغتصاب فتاة في دولة قطر منذ عامين.
وذكرت وسائل الاعلام، أن السلطات القطرية حققت مع المحمدي فور تلقيها البلاغ من الفتاة، ثم أخلت سبيله بإنتظار توقيع الكشف الطبي عليها، لكن اللاعب استغل الفرصة وعاد إلى مصر.
وبادرت السلطات القطرية الى ابلاغ الإنتربول، طالبة القبض على المحمدي وإحضاره الى الدوحة، حيث تم القبض عليه في شرم الشيخ، وترحيله إلى نيابة وسط القاهرة التابعة لمحكمة عابدين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، ثم تقرر حبسه أربع أيام على ذمة التحقيق.
وانضم أحمد إلى الريان في آب - أغسطس 2021، آتياً من الدحيل مقابل 400 ألف يورو، وهو نجل ياسر المحمدي لعب لفريق إسكو سابقا، وقد مثّل منتخب قطر في 23 مباراة دولية.



القبض على النجم المصري بتهمة الاعتداء الجنسي في الدوحة

رياضة

كرة القدم

أحمد ياسر المحمدي

الريان

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