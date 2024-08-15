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هذا ما ينتظر النجم المصري القطري المتهم بالاغتصاب !!

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هذا ما ينتظر النجم المصري القطري المتهم بالاغتصاب !!
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كرة القدم

2024-08-15 | 03:14
هذا ما ينتظر النجم المصري القطري المتهم بالاغتصاب !!

سيحاكم وفق القانون القطري إذا ثبتت ضده تهمة الاغتصاب

نقلت وسائل اعلام مصرية عن المحامي محمود أحمد، إن اللاعب أحمد ياسر المحمدي، سيحاكم وفق القانون القطري إذا ثبتت ضده تهمة الاغتصاب الموجهة له من قبل فتاة في الدوحة.
واعتبر المحامي أن قضية الاغتصاب تقع ضمن القانون الجنائي، والتهمة الموجه الى اللاعب هي جريمة جنائية "وما دامت قد وقعت في دولة قطر، وتم ضبط المتهم هناك، وإحالته للتحقيقات التي أخلت سبيله على ذمة القضية، وهرب إلى مصر، فسيعاقب وفق المحكمة الجنائية القطرية وأحكامها".
وتابع أن المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن كل مصري ارتكب جناية أو جنحة خارج البلاد، فإنها تعتبر جناية أو جنحة وفق قانونها، ويعاقب بمقتضى أحكامه.
وكانت السلطات القطرية أبلغت الإنتربول، طالبة القبض على المحمدي وإحضاره الى الدوحة، حيث تم القبض عليه في شرم الشيخ، وترحيله إلى نيابة وسط القاهرة التابعة لمحكمة عابدين، حيث تقرر حبسه أربع أيام على ذمة التحقيق.
وقال اللاعب أمام نيابة وسط القاهرة، إنه كان على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، لكنه لم يعتد عليها أو يغتصبها، وأن الأمر تم برضاها، على عكس أقوالها التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والاعتداء عليها عنوة.
وكشفت وسائل اعلام مصرية وقطرية، أن أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، البالغ 30 عاماً، شقيق لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، قد يكون متورطاً في قضية التعدي جنسياً، واغتصاب فتاة في دولة قطر منذ عامين.
وذكرت وسائل الاعلام، أن السلطات القطرية حققت مع المحمدي فور تلقيها البلاغ من الفتاة، ثم أخلت سبيله بإنتظار توقيع الكشف الطبي عليها، لكن اللاعب استغل الفرصة وعاد إلى مصر.
وانضم أحمد إلى الريان في آب - أغسطس 2021، آتياً من الدحيل مقابل 400 ألف يورو، وهو نجل ياسر المحمدي لعب لفريق إسكو سابقا، وقد مثّل منتخب قطر في 23 مباراة دولية.




هذا ما ينتظر النجم المصري القطري المتهم بالاغتصاب !!

رياضة

كرة القدم

أحمد ياسر المحمدي

الريان

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