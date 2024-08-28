التونسي المجبري من مانشستر يونايتد الى بيرنلي

بعد فترة اعارة غير موفقة لنادي إشبيلية الاسباني



تعاقد نادي بيرنلي، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (الشامبيونشيب)، مع النجم التونسي حنبعل المجبري البالغ 21 عاما، لمدة أربع سنوات، آتياً من ناديه السابق مانشستر يونايتد، وبعد فترة اعارة غير موفقة لنادي إشبيلية الاسباني، لعب خلالها 101 دقيقة في 6 مباريات.

وقال مجبري لموقع ناديه الجديد "أنا متحمس للغاية، وسعيد بالتواجد هنا ولا أستطيع الانتظار لرؤية الجماهير في الملعب، لقد لعبت في تيرف مور ضد بيرنلي وكانت الأجواء مذهلة، لقد تحدثت مع المدرب سكوت باركر واقتنعت بالمشروع، وآمل أن نتمكن من تحقيق النجاح سوياً".

وحصل اليونايتد على تسعة ملايين جنيه استرليني، وذكرت تقارير إعلامية بأن اللاعب التونسي سيحصل على راتب شهري يساوي ما كان يتقاضاه في مانشستر.







