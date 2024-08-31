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برشلونة تعاقد مع الظهير الغاني الشاب ديفيد أودورو

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برشلونة تعاقد مع الظهير الغاني الشاب ديفيد أودورو
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كرة القدم

2024-08-31 | 03:42
برشلونة تعاقد مع الظهير الغاني الشاب ديفيد أودورو

أعلن برشلونة عن التعاقد مع الظهير الأيسر الغاني

أعلن برشلونة عن التعاقد مع الظهير الأيسر الغاني ديفيد أودورو من نادي أسود أكرا، وسوف ينضم المدافع الشاب، الذي أثار الإعجاب خلال التجارب في وقت سابق من هذا العام، إلى برشلونة أتليتك، فريق الشباب في النادي، بعقد مدته ثلاث سنوات يستمر حتى 30 تموز - يونيو 2027.
وأشاد برشلونة بسرعة أودورو وقدرته على التواصل مع زملائه في الفريق وموهبته في الانضمام إلى الهجمات، ما جعله إضافة قيمة للفريق.
وأشار النادي إلى أنه من المتوقع أن يسافر أودورو إلى برشلونة في الأيام المقبلة لبدء التدريب، على الرغم من أن توقيعه الرسمي لا يزال معلقا.
وصنع أودورو بالفعل اسما لنفسه في بطولات الشباب في غانا، حيث لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال جولة قام بها مؤخرا.
عولى الرغم من الاهتمام القوي من أندرلخت وباير ليفركوزن، اختار أودورو برشلونة، الذي جذبه إعجاب النادي بمهاراته الفنية وسماته البدنية.



برشلونة تعاقد مع الظهير الغاني الشاب ديفيد أودورو

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ديفيد أودورو

أسود أكرا

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