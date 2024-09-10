هل يستعين أنشيلوتي بلاعب متورّط بفضيحة جنسيّة؟

يتعيّن على كارلو أنشيلوتي البحث عن حلول بديلة

يشعر ريال مدريد بالامتنان لأن إصابة إيدير ميليتاو أقل خطورة مما كان يعتقد في البداية، وبعد عودته من مشاركته مع منتخب البرازيل، يبدو أنه سيكون متاحاً لديربي مدريد في نهاية الشهر، ولكنّه سيغيب على الأرجح عن مواجهة ريال سوسيداد وربما عن المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام شتوتجارت.

ومع غياب ديفيد ألابا، سيتعيّن على كارلو أنشيلوتي البحث عن حلول بديلة، وإذا كان أوريليان تشواميني لائقًا، يبدو أنه الحل الأكثر احتمالا، كما أنّ داني كارفاخال لعب أيضاً في وسط الدفاع مرتين في الموسم الماضي.

كذلك، يعود خيسوس فاييخو من الإصابة، لكن أنشيلوتي نادرا ما يثق به، بينما استبعد أيضاً اللاعبان الشابان جاكوبو رامون (أسبوعين) وخوان مارتينيز (حتى نهاية الموسم).

ووفقًا لصحيفة "دياريو آس"، فإن أنشيلوتي يرغب في الاستعانة بمدافع الكاستيا راؤول أسينسيو، على الرغم من حقيقة أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يخضع للتحقيق بتهمة توزيع مواد إباحية للأطفال، حسبما ذكرت الصحيفة المدريدية.

ولم يكن أسينسيو متورّطاً في العلاقة الجنسية، ولكننه طلب إرسال الفيديو إليه، ثم عرضه على شخص آخر، كما أكد الطرف الثالث، وهو واحد من عدد من لاعبي ريال مدريد الحاليين أو السابقين المتورّطين.

لم يُصدر ريال مدريد بيانا علنيّاً بعد بشأن هذه المسألة، علماً أنّ ثلاثة من اللاعبين الذين يخضعون للتحقيق قد رحلوا عن النادي هذا الصيف، فإنّ أسينسيو لم يواجه أي عقوبة داخليّة بعد.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أنه كان من المقرّر ضم اللاعب الى تشكيلة الفريق الأول في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي في الرحلة إلى ألافيس، ولكن بعد انتشار هذه القصة، تم استبعاده.