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بعد طرده منه .. كايل ووكر الى منزل الزوجية مجدداً

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بعد طرده منه .. كايل ووكر الى منزل الزوجية مجدداً
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كرة القدم

2024-09-17 | 01:45
بعد طرده منه .. كايل ووكر الى منزل الزوجية مجدداً

عاد ليعيش مع زوجته مرة أخرى

ذكرت وسائل اعلام انجليزية أن الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر، 34 عاماً، عاد ليعيش مع زوجته مرة أخرى، وهو الذي تم طرده بشكل غير رسمي من منزل العائلة في بداية هذا العام، عندما هزت فضيحة الأبوة حياة نجم مانشستر سيتي.
فقد تبين أن كايل أنجب طفلا ثانيا من نجمة تلفزيون الواقع السابقة لورين جودمان، 33 عاماً، وأكد نجم السيتي أن الطفل - المسمى كينارا - هو ابنه، فطالبته زوجته آني كيلنر، 32 عاما، وهي حامل بحزم حقائبه.
مؤخراً، وبعد أن عاش كايل في شقة فاخرة في مانشستر، أكد أصدقاء نجم كرة القدم أنه عاد للعيش في منزل العائلة الزوجي في شيشاير، وأنه كان حاضرا عند ولادة ابنه الرابع ريزون، وذكر مصدر مقرّب أن الزوجين اتفقا على الحدّ الادنى من العلاقة الطبيعية سعياً الى استعادة ما مضى.




بعد طرده منه .. كايل ووكر الى منزل الزوجية مجدداً

رياضة

كرة القدم

كايل ووكر

لورين جودمان

آني كيلنر

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