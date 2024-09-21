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نادٍ عمره 102 سنة مهدد بالحلّ في إسبانيا

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نادٍ عمره 102 سنة مهدد بالحلّ في إسبانيا
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كرة القدم

2024-09-21 | 01:28
نادٍ عمره 102 سنة مهدد بالحلّ في إسبانيا

إذا لم يظهر في الملعب يوم الأحد يتم استبعاده وحل النادي

يلعب نادي فيليز أهم مباراة في تاريخه، اذ ان تسعين دقيقة، يمكن أن تكون مفتاحاً، لمعرفة ما إذا كان الفريق سيستمر في الوجود كـ"عميد" لكرة القدم في مدينة ملقة الاسبانية، أو يُشهد على اختفائه بعد أكثر من مائة عام من التاريخ.
ليس الأمر ما إذا كان فيليز سيفوز أو يخسر، بل أن يكون قادرا على الظهور للعب المباراة التي ستقام يوم الأحد، ضد شوريانا دي لا فيغا دي غرناطة، وهو الذي تغيب عن المباراة الأولى من المجموعة الثانية من "Divisiَn de Honor" ضد لوخا.
الوضع سيكون صعباً، إذا لم يسجل فيليز لاعبيه، وهو لم يقم بأي تحركات في هذا الشأن، في لحظة قد تعني نهاية 102 سنة من التاريخ.
وأوضح خيسوس هورتادو، وهو مؤرخ وصحفي من مدينة ملقة "لقد تم كل شيء بشكل خاطئ، حتى فريق الشباب يجب أن يلعب في نهاية هذا الأسبوع ولم تتم معالجة تراخيصه بعد".
ومع أنه تم تقديم رافائيل غونزاليس كمالك جديد للنادي، الا ان كيان فيليز لم يتخذ أي خطوة، وإذا لم يظهر في الملعب يوم الأحد، فيعني ذلك استبعاده من المنافسة وحل النادي.



نادٍ عمره 102 سنة مهدد بالحلّ في إسبانيا

رياضة

كرة القدم

فيليز

Divisiَn de Honor

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