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كيف ردّ مايكل بالاك على شائعات ارتباطه بصديقة نجله الراحل؟

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كيف ردّ مايكل بالاك على شائعات ارتباطه بصديقة نجله الراحل؟
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كرة القدم

2024-10-01 | 23:37
كيف ردّ مايكل بالاك على شائعات ارتباطه بصديقة نجله الراحل؟

انتشرت الشائعات بشأن علاقته العاطفيّة الجديدة

هدّد مايكل بالاك، نجم كرة القدم السابق، باتخاذ إجراءات قانونية، بسبب الشائعات التي انتشرت بشأن علاقته العاطفيّة الجديدة.
ووجد لاعب خط الوسط السابق، البالغ من العمر 48 عاماً، نفسه وسط تقارير زعمت أن شريكته الحالية، صوفيا شنايدرهان، البالغة من العمر 23 عاماً، كانت على علاقة مع ابنه الراحل إميليو.
وكان إميليو توفي بشكل مأساوي في حادث دراجة رباعية في لشبونة عام 2021، عن 18 عاماً، وهو الابن الثاني لمايكل من زوجته السابقة سيمون لامبي، التي تزوجها في العام 2008 وانفصل عنها بعد أربع سنوات.
وفي الآونة الأخيرة، شوهد بالاك علناً مع صوفيا شنايدرهان، كما شاركا لمحات من حياتهما معاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انتشار شائعات زعمت أنها كانت على علاقة مع إميليو.
ورد بالاك بشكل صارم، إذ كتب على وسائل التواصل "شريكة حياتي صوفيا ليست صديقة ابني الراحل السابقة ولم تكن صديقة له"، محذراً من أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين ينشرون هذه الادعاءات الكاذبة، وحث وسائل الإعلام والجمهور على احترام خصوصيته.


كيف ردّ مايكل بالاك على شائعات ارتباطه بصديقة نجله الراحل؟

رياضة

كرة القدم

مايكل بالاك

صوفيا شنايدرهان

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