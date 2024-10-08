اعتقال مشجعين لفالنسيا في سنغافورة والسبب لافتة !!

رفعا لافتة كتب عليها "ليم اذهب إلى المنزل"

اعتقال اثنين من مشجعي نادي فالنسيا في سنغافورة، بعد احتجاجهما على بيتر ليم، المساهم الأكبر في النادي.

وتم سحب جوازيّ سفر الثنائي، ومنعهما من مغادرة البلاد، بعد أن رفعا لافتة كتب عليها "ليم اذهب إلى المنزل"، ولصقا ملصقا يحمل رسالة مماثلة على باب منزله.

وتم احتجاز المواطنين الإسبانيين في سنغافورة منذ يوم الجمعة الماضي، وسيتعين عليهما الإدلاء بشهادتهما اليوم الثلاثاء، دون معرفة ماهية التهم الموجهة إليهما.

تجدر الإشارة إلى معلومات أشارت الى أن البعض من جمعية المساهمين في فالنسيا تقف وراء ملصقات "Lim Go Home"، وهي مجموعة تأسست بهدف تحرير النادي، من إدارة أكبر مساهم فيه.







