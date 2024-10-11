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مظاهر غريبة وعرض أزياء في معكسر منتخب فرنسا

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مظاهر غريبة وعرض أزياء في معكسر منتخب فرنسا
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كرة القدم

2024-10-11 | 04:14
مظاهر غريبة وعرض أزياء في معكسر منتخب فرنسا

الملابس "حولت قلعة الفريق الوطني إلى سيرك"

قبل يومين، وصل إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول إلى معسكر منتخب فرنسا في كليرفونتين، وهو يرتدي زي غريب، عبارة عن قناع غطى وجهه بالكامل.
ومع وصول جول كوندي، لاعب برشلونة، وآخرين بشكل غريب، كتبت الصحافة الفرنسية أن هذه الملابس "حولت قلعة الفريق الوطني إلى سيرك"، وشنّ جيان ميشيل لاركي، الصحفي المخضرم، واللاعب السابق في منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، حملة على اللاعبين.
وتسبب ذلك في غضب كوندي الذي رد على سخرية الصحافة منه ومن زملائه بقوله "على أي حال أيها السادة، لا تشغلوا أنفسكم بهذا القدر الضئيل من اللطف، نعدكم في المعسكر المقبل أن نصل إلى كليرفونتين بملابس رياضية، وعلى أقدامنا مسامير، ولن ننسى معاطفنا في حالة هطول الأمطار".
وبعد أن عانى مؤخراً على مستوى النتائج، حيث خرج من نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا، وافتتح مشواره في دوري أمم أوروبا بخسارة (1-3) أمام إيطاليا والفوز على بلجيكا (2-0)، يستعد المنتخب الفرنسي لخوض مباراتين في دوري الأمم أوروبا ضد الكيان الاسرائيلي وبلجيكا.


مظاهر غريبة وعرض أزياء في معكسر منتخب فرنسا

رياضة

كرة القدم

إبراهيما كوناتي

ليفربول

جول كوندي

برشلونة

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