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فينيسيوس وهالاند ويامال نجوم قائمة اللاعبين الأغلى في العالم

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فينيسيوس وهالاند ويامال نجوم قائمة اللاعبين الأغلى في العالم
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كرة القدم

2024-10-12 | 02:46
فينيسيوس وهالاند ويامال نجوم قائمة اللاعبين الأغلى في العالم

حددت القيمة السوقية الجديدة لفينيسيوس بـ200 مليون يورو

تساوى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في صدارة قائمة اللاعبين الأغلى في العالم، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص.
وحدد الموقع القيمة السوقية الجديدة لفينيسيوس بـ200 مليون يورو بدلا من 180 مليوناً، ليتساوى مع هالاند، مستفيداً من تألقه مع ريال مدريد، ومساهمته في فوز "الفريق الملكي" بلقبيّ الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.
كذلك، تصاعدت القيمة السوقية لموهبة برشلونة، الاسباني لامين يامال، بنسبة 25%، حيث ارتفعت من 120 مليون يورو إلى 150 مليونا.
وبات يامال، البالغ 17 عاماً، أغلى لاعب إسباني في التاريخ، بعد مساهمته بـ9 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولدوره في إحراز "لا روخا" لقب بطولة أمم أوروبا الأخيرة، وارتقى إلى المركز الخامس في القائمة بالتساوي مع الانجليزي فيل فودين، نجم مانشستر سيتي.
وتصدر هالاند وفينيسيوس القائمة (200 مليون يورو)، تلاهما الانجليزي جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي (180 مليوناً) ثم يامال وفودين (150 مليوناً) والانجليزي بوكايو ساكا (140) وكل من الالمانيين فلوريان فيرتز وجمال موسيالا والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والاسباني رودري (130 مليوناً).




فينيسيوس وهالاند ويامال نجوم قائمة اللاعبين الأغلى في العالم

رياضة

كرة القدم

فينيسيوس جونيور

إيرلينغ هالاند

لامين يامال

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