فيديو - هدف مذهل "دوبل كيك" من خارج منطقة الجزاء

🇬🇪🇳🇱No surprises at all as Georgian U21 international Irakli Yegoian wins the Goal of the Month award with this absolute beauty of a strike for Vitesse!🏅⚽️



📽️@TheMatchMinute_ 🇦🇲pic.twitter.com/6bTGggGctr — Georgian Footy (@GeorgianFooty) October 16, 2024

على الرغم من أن المباراة تعود الى التاسع والعشرين من الشهر الفائت، فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للهدف المذهل الذي سجله اللاعب الجورجي الشاب إيراكلي يغويان، البالغ 20 عاماً، والذي رُشّح على الفور لنيل جائزة بوشكاش 2024، ونال جائزة هدف الشهر في هولندا.وسجل يغويان هدفه في الدقيقة 63 من خلال "دوبل كيك" من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63 من المباراة التي انتهت لسوء حظه الى خسارة فريقه فيتيسيه أرنهيم (1-3) أمام مضيفه دي غرافشاب، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الهولندي (الدرجة الثانية).