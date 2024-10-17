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فيديو - هدف مذهل "دوبل كيك" من خارج منطقة الجزاء

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فيديو - هدف مذهل &quot;دوبل كيك&quot; من خارج منطقة الجزاء
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كرة القدم

2024-10-17 | 01:42
فيديو - هدف مذهل "دوبل كيك" من خارج منطقة الجزاء

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للهدف المذهل

على الرغم من أن المباراة تعود الى التاسع والعشرين من الشهر الفائت، فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للهدف المذهل الذي سجله اللاعب الجورجي الشاب إيراكلي يغويان، البالغ 20 عاماً، والذي رُشّح على الفور لنيل جائزة بوشكاش 2024، ونال جائزة هدف الشهر في هولندا.
وسجل يغويان هدفه في الدقيقة 63 من خلال "دوبل كيك" من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63 من المباراة التي انتهت لسوء حظه الى خسارة فريقه فيتيسيه أرنهيم (1-3) أمام مضيفه دي غرافشاب، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الهولندي (الدرجة الثانية).



فيديو - هدف مذهل "دوبل كيك" من خارج منطقة الجزاء

رياضة

كرة القدم

إيراكلي يغويان

فيتيسيه أرنهيم

دي غرافشاب

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