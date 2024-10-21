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دوغلاس لويز وأليشا ليمان تعرّضا لسرقة بنصف مليون يورو

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دوغلاس لويز وأليشا ليمان تعرّضا لسرقة بنصف مليون يورو
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كرة القدم

2024-10-21 | 00:05
دوغلاس لويز وأليشا ليمان تعرّضا لسرقة بنصف مليون يورو

كلاهما لاعبان ليوفنتوس وشريكان رومانسيان

سُرق ما مجموعه 11 ساعة وقطع مختلفة من المجوهرات بقيمة نصف مليون يورو، من لاعبيّ كرة القدم دوغلاس لويز وأليشا ليمان، وكلاهما لاعبان ليوفنتوس، وشريكان رومانسيان، كانا مشغولين بالتزاماتهما الرياضية مع نادي تورينو أثناء السرقة.
ووقعت عملية السطو مساء السبت الماضي، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، عندما وصل اللاعب البرازيلي إلى المنزل بعد الفوز على لاتسيو (1-0)، وأدرك ما حدث، فاتصل بالشرطة للإبلاغ عن السرقة، وتم فتح تحقيق.
ولم تكن في المنزل أيضاً في منطقة (Vecchia Signora) الراقية شريكته، السويسرية أليشا ليمان، لاعبة سيدات يوفنتوس، حيث كانت تستعد لمباراة الدوري الإيطالي التي جرت أمس الأحد إنتر ميلان، وانتهت الى التعادل السلبي.



دوغلاس لويز وأليشا ليمان تعرّضا لسرقة بنصف مليون يورو

رياضة

كرة القدم

دوغلاس لويز

أليشا ليمان

يوفنتوس

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