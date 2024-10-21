سجل 5 أهداف : من روما ونابولي إلى نادي للهواة

وقّع المدافع السابق لروما ونابولي عقداً مع باناكسياكوس المتواضع

وقّع المدافع السابق لروما ونابولي، مؤخّراً عقداً مع باناكسياكوس المتواضع، والذي كان قد بدأ فيه مشواره الرياضي.

فبعد سنوات عديدة كمدافع، ركز خلالها جهوده على منع أهداف المنافس، قرر كوستاس مانولاس، في سن 33 عاماً، وبعد الانفصال عن ساليرنيتانا الايطالي، العودة إلى بباناكسياكوس، ولكن كمهاجم.

ولم يكن بإمكان اللاعب أن يطلب بداية أفضل مما حصل يوم الأحد، حيث سجل خمسة أهداف في المباراة التي انتهت بنتيجة (12-1) ضد ماربيسايكوس، مثبتاً أنّ مستواه أعلى من دوري الهواة الذي يتنافس فيه ناديه حالياً، والمفارقة كانت أنّه اللاعب لم يشارك سوى لمدة 35 دقيقة فقط.

وسبب انضمام مانولاس إلى هذا الفريق هو أنه النادي الذي تدرب فيه خلال مسيرته الشبابية قبل التوقيع مع أيك أثينا، بعد فترة وجيزة قضاها في تراسيفولوس، حيث انطلق إلى كرة القدم الاحترافية.









