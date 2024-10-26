هذه هي غيابات ريال مدريد في كلاسيكو الليلة

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو الليلة مباراة الكلاسيكو الشهيرة

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو الليلة في مدريد، مباراة الكلاسيكو الشهيرة بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، في قمة منافسات الجولة 11 من الدوري الاسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة النجم المغربي إبراهيم دياز بعد تعافيه من الإصابة، لتحوي لائحة الغيابات أربع أسماء، هي كل من ديفيد ألابا وداني كارفاخال وتيبو كورتوا ورودريغو.

وتأتي مباراة القمة في الليغا بعد صدامين من العيار الثقيل لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث سحق الريال ضيفه بروسيا دورتموند الالماني (5-2) وسحق البارسا ضيفه بايرن ميونيخ الألماني أيضاً (4-1).







