الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

لامين يامال يسير على خطى ميسي في برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لامين يامال يسير على خطى ميسي في برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2024-11-04 | 00:37
لامين يامال يسير على خطى ميسي في برشلونة

لامين هو القائد في التمريرات الحاسمة في الدوري الإسباني حتى الآن

كان المراهق على بعد هدف واحد من معادلة الأرقام التي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول 50 مباراة له في الليغا.
فمع نهاية شهر تشرين الأوّل - أكتوبر المثير، كان برشلونة قد سجل انتصارات مثيرة على إشبيلية (5-1)، وفوز ساحق على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا (4-1)، وآخر مدوّي على ريال مدريد في الكلاسيكو (4-0) في سانتياغو برنابيو.
ويتطلع برشلونة أيضا إلى الحفاظ على السلسلة الممتازة في تشرين الثاني - نوفمبر، حيث بدأ الفريق الكاتالوني الشهر الجديد بداية قوية بفوزه (3-1) في الديربي على منافسه في المدينة إسبانيول، وكان لامين يامال حاضراً حيث قدّم عرضاً رائعاً آخر لفريق هانسي فليك.
ولعب يامال 50 مباراة رسمية في الدوري الإسباني، ومع تمريرته الحاسمة لهدف داني أولمو، يكون قد شارك بشكل مباشر في 24 مساهمة في الأهداف (14 تمريرة حاسمة و10 أهداف)، أي أقل بمساهمة واحدة من إنجاز ميسي في أول 50 مباراة له، حيث سجل الأرجنتيني 21 هدفا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.
ولدى المراهق الإسباني الآن ستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 15 مباراة في موسم 2024-25 لبرشلونة، وكان قد ساهم في أحد الأهداف في المباراة التي انتهت الى فوز إسبانيا على سويسرا (4-1) في دوري الأمم الأوروبية.
ولامين هو القائد في التمريرات الحاسمة (7) في  الدوري الإسباني حتى الآن، وهو يتقدم على نجوم كبار أمثال رافينها وكل من أليكس باينا وبريان سرقسطة وأوسكار مينغيزا (5).
وستكون المباراة التالية لبرشلونة في الدوري زيارة صعبة إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد في نهاية الأسبوع المقبل، ويسبقها رحلة معقدة إلى بلغراد، لمواجهة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.





لامين يامال يسير على خطى ميسي في برشلونة

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

ليونيل ميسي

الليغا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة يثير جنون منافسيه بخطة التسلل .. إليكم الاحصاءات
فيديو - الملك يتعرض للاهانة وفيران توريس يهاجم الحكومة: الدولة فشلت

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة يثير جنون منافسيه بخطة التسلل .. إليكم الاحصاءات
00:39

برشلونة يثير جنون منافسيه بخطة التسلل .. إليكم الاحصاءات

يواصل برشلونة تنفيذ خطة اللعب بخط دفاع متقدم بطريقة دقيقة للغاية

00:39

برشلونة يثير جنون منافسيه بخطة التسلل .. إليكم الاحصاءات

يواصل برشلونة تنفيذ خطة اللعب بخط دفاع متقدم بطريقة دقيقة للغاية

ماركا: هذا هو الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي لبرشلونة وإسبانيا
00:30

ماركا: هذا هو الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي لبرشلونة وإسبانيا

حقق برشلونة انتصاره الحادي عشر هذا الموسم في الدوري الاسباني

00:30

ماركا: هذا هو الاكتشاف غير المتوقع في العقد الحالي لبرشلونة وإسبانيا

حقق برشلونة انتصاره الحادي عشر هذا الموسم في الدوري الاسباني

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024