لامين يامال يسير على خطى ميسي في برشلونة

لامين هو القائد في التمريرات الحاسمة في الدوري الإسباني حتى الآن

كان المراهق على بعد هدف واحد من معادلة الأرقام التي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول 50 مباراة له في الليغا.

فمع نهاية شهر تشرين الأوّل - أكتوبر المثير، كان برشلونة قد سجل انتصارات مثيرة على إشبيلية (5-1)، وفوز ساحق على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا (4-1)، وآخر مدوّي على ريال مدريد في الكلاسيكو (4-0) في سانتياغو برنابيو.

ويتطلع برشلونة أيضا إلى الحفاظ على السلسلة الممتازة في تشرين الثاني - نوفمبر، حيث بدأ الفريق الكاتالوني الشهر الجديد بداية قوية بفوزه (3-1) في الديربي على منافسه في المدينة إسبانيول، وكان لامين يامال حاضراً حيث قدّم عرضاً رائعاً آخر لفريق هانسي فليك.

ولعب يامال 50 مباراة رسمية في الدوري الإسباني، ومع تمريرته الحاسمة لهدف داني أولمو، يكون قد شارك بشكل مباشر في 24 مساهمة في الأهداف (14 تمريرة حاسمة و10 أهداف)، أي أقل بمساهمة واحدة من إنجاز ميسي في أول 50 مباراة له، حيث سجل الأرجنتيني 21 هدفا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

ولدى المراهق الإسباني الآن ستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 15 مباراة في موسم 2024-25 لبرشلونة، وكان قد ساهم في أحد الأهداف في المباراة التي انتهت الى فوز إسبانيا على سويسرا (4-1) في دوري الأمم الأوروبية.

ولامين هو القائد في التمريرات الحاسمة (7) في الدوري الإسباني حتى الآن، وهو يتقدم على نجوم كبار أمثال رافينها وكل من أليكس باينا وبريان سرقسطة وأوسكار مينغيزا (5).

وستكون المباراة التالية لبرشلونة في الدوري زيارة صعبة إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد في نهاية الأسبوع المقبل، ويسبقها رحلة معقدة إلى بلغراد، لمواجهة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.











