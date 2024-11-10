الكشف عن الأصوات لجائزة كوبا .. لامين يامال يكتسح

جائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في العالم

خلال حفل الكرة الذهبية، أعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ عن فوز نجم برشلونة لامين يامال، 17 عاماً، بجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في العالم، وكان اختياره شبه إجماعي.

واستطلعت المجلة رأي الفائزين السابقين بالكرة الذهبية، لتحديد الفائز بهذه الجائزة، ومن بين 23 شخصاً أبدوا تصويتهم، لم يكن هناك سوى واحد فقط لم يراهن على جناح البارسا.

في عدد تشرين الثاني - نوفمبر من المجلة، تم نشر جميع الأصوات الخاصة بجائزة كوبا، ووحده البرازيلي رونالدو نازاريو، الفائز بالكرة الذهبية عامي 1998 و2002، لم يختار لامين يامال كأفضل لاعب شاب في العالم.

واختار البرازيلي مواطنه سافينيو، ثم صوّت للاعب برشلونة ثانياً، أما بقية الفائزين بالكرة الذهبية، فلم يترددوا في الإشارة إلى لامين يامال كأفضل لاعب شاب، وهو القرار الذي يؤكد أن لاعب برشلونة موهبة لا يضاهيها إلا القليل.

كما اختارليو ميسي، أكثر اللاعبين تتويجاً بالكرة الذهبية بثماني جوائز، لامين يامال في المركز الأول أيضاً، فيما كان المركز الثاني من نصيب باو كوبارسي، بينما كان المركز الثالث من نصيب أليخاندرو جارناتشو.

وكتفصيل، لم يشارك كريستيانو رونالدو في التصويت على جائزة كوبا، ولم يدلِ برأيه حول أفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم، كما لم يرسل ميشيل بلاتيني أو روبرتو باجيو أو جورج ويا أو زين الدين زيدان أصواتهم.

وبعد الفرز النهائي، فاز لامين يامال بكأس كوبا بمجموع 113 نقطة، وأكمل منصة التتويج كل من أردا غولر (26) وكوبي ماينو (20)، بينما احتل كوبارسي المركز الخامس (8).





