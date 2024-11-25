ميسي يتجه الى الاستثمار في الرياضة الميكانيكية

الى جانب مشواره الكروي المستمر مع إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني

الى جانب مشواره الكروي المستمر مع إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، ونجاحاته التجارية، يبدو أن الاسطورة ليونيل ميسي قرر الاتجاه إلى الاستثمار في الدراجات الهوائية.

ونشرت شبكة ريليفو الإسبانية تقريراً ذكرت فيه أن النجم الأرجنتيني، يستعد لطرح درّاجات في الأسواق، من خط إنتاج خاص به يبدأ بالانتاج في العام 2025.

وتعاون ميسي، المعروف بحبه لركوب الدراجات، في مشروعه مع مع راكب دراجات من الطراز العالمي، لإطلاق دراجاته الخاصة التي يتوقع أن يتراوح سعرها 10 آلاف و15 ألف يورو.































