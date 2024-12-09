صورة رونالدو وفين ديزل تُشعل وسائل التواصل

فاجأ النجمان كريستيانو رونالدو وفين ديزل جميع معجبيهما

فاجأ النجمان كريستيانو رونالدو وفين ديزل جميع معجبيهما بنشر صورة جمعتهما معاً على إنستجرام ...

وكان الممثل الشهير من قام بتحميل الصورة وأرفقها بتعليق "مجرد طفلَين لديهما أحلام ..."، وهو المنشور الذي رد عليه لاعب كرة القدم "دائماً، لقد كان من الرائع رؤيتك"، وهو ردّ حظي بأكثر من 93 ألف إعجاب، والصورة تجاوزت 4.1 ملايين إعجاب حتّى اللحظة.

ولا يُعرف الكثير عن السبب الكامن وراء هذا المنشور، سواء أكان الأمر يتعلق بمشاركة أحدهما في مشروع للآخر، أم أنّها مجرد صورة لصديقين.

وكانت مسيرة النجمين المهنية متشابهة، حيث انطلقا من القاع ووصلا إلى القمة، إذ وُلد كريستيانو رونالدو في 5 شباط - فبراير 1985 في فونشال، ماديرا، البرتغال، وكان والده يعمل بستانياً ووالدته طّباخة، وبدأ يلمع عندما وقع لسبورتنج لشبونة.

أمّا مارك سينكلير، المعروف بإسم فين ديزل، فقد وُلد في 18 تموز - يوليو 1967 في ألاميدا - كاليفورنيا، لكنّه نشأ في مدينة نيويورك، حيث كان يعيش مع والدته، فغرس زوجها فيه حب السينما، حيث كان مدرباً مسرحياً.

وكانت أولى خطواته في مجال الأعمال الاستعراضية عندما كتب وأخرج ومثل في أول فيلم قصير له بعنوان "متعدّد الوجوه" (1995)، والذي لفت انتباه المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ.

لن يكون من الغريب أن نفكر في ظهور كريستيانو رونالدو في "Fast and Furious" حيث إنّ الفيلم الحادي عشر من السلسلة قيد التطوير، وسيُعرض في دور العرض في العام 2025 أو 2026، على الرغم من أنّه أمر لم يقل أحد أيّ شيء عنه.













