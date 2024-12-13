صلاح يتسبب بإنتشار إسم محمد في إنجلترا

حصل أكثر من 4600 طفل على اسم "محمد" خلال العام الماضي

قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أنه وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، فقد حصل أكثر من 4600 طفل على اسم "محمد" خلال العام الماضي، بزيادة تقارب 500 طفل عن العام 2022، فبات أكثر الأسماء شيوعا للأطفال الذكور في كل من إنجلترا وويلز.

وتابعت أن 3069 طفلا حملوا الأسم نفسه بتهجئة متنوعة خلال العام 2023 ليصل هذا العدد الى 7730 طفلا، مثالاً (Mohammed, Mohammad, Muhammed , Mohamed).

وتعود شعبية الاسم إلى قرون خلت، حيث دخل قائمة الأسماء الـ100 الأكثر شيوعا في إنجلترا وويلز منذ أكثر من 100 عام، لكنه شهد زيادة ملحوظة في السبعينيات والثمانينيات.

ويعتقد أن نمو الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة هو أحد الأسباب، كما أن تأثير نجوم الرياضة، وفي طليعتهم المصري محمد صلاح لعب دوراً كبيراً جداً، بل وحسّن وفق الاحصاءات من صورة الاسلام ككل، منذ انضمامه الى ليفربول في العام 2017.











