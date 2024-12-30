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جدال حول المدرب الأفضل: آني سلوت أو إنزو ماريسكا

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جدال حول المدرب الأفضل: آني سلوت أو إنزو ماريسكا
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كرة القدم

2024-12-30 | 02:51
جدال حول المدرب الأفضل: آني سلوت أو إنزو ماريسكا

تجادل النجمان السابقين ريو فرديناند وأوين هارجريفز حول اختيارهما لأفضل مدرب

تجادل النجمان السابقين ريو فرديناند وأوين هارجريفز حول اختيارهما لأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.
فقد تشاجر لاعبا مانشستر يونايتد السابقان في حول إنزو ماريسكا وآرني سلوت، وأي من المدربين يستحق الجائزة أكثر حتى الآن.
ويحتل ليفربول وتشيلسي المركزين الأول والرابع على التوالي في جدول الترتيب، حيث جمع رجال سلوت 45 نقطة من 18 مباراة أمام نوتينغهام فوريست (37 من 19) وأرسنال (36 من 18) وتشيلسي (35 من 18).
وفي حديثه على قناته على يوتيوب Rio Ferdinand Presents، دافع الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات عن ترشيح ماريسكا، مستشهداً بتحول "البلوز" المثير للإعجاب من الموسم الماضي الذي انهاه في المركز السادس المخيب للآمال.
وقال فرديناند "إنه ليس فارقاً كبيراً، أعتقد فقط أن ماريسكا قد جاء ونقل الفريق من كونه سيركاً وكارثة ..."، فقاطعه هارجريفز“ سريعاً ليثني على مدرب تشيلسي.
وتحدث ماريسكا عن مستوى ليفربول المحلي والأوروبي "لقد قدم أداءً لا يصدق، وأقول إنه إذا كنت متصدراً للدوري، وأفضل فريق في دوري أبطال أوروبا، فالأفضل هو آرني".
وعقّب فيرديناند قائلاً "لا، لا، لا، لا، أعتقد أنه رائع، لكنني أقول إن مستوى التغيير داخل الأندية مختلف تماماً، أغلق ماريسكا هذا الهامش بشكل أكبر، سلوت لديه فريق مستقر بشكل رائع على عكس تشيلسي، البيئة في ليفربول مستقرة، لا يوجد ضجيج، عندما كان كلوب هناك، لم يكن هناك ضوضاء، أنا أقاتل في صف ماريسكا، لقد كان لديه الكثير من الحرائق لإخمادها وقد أخمدها، إنه برنامجي وآرائي".



جدال حول المدرب الأفضل: آني سلوت أو إنزو ماريسكا

رياضة

كرة القدم

ريو فرديناند

أوين هارجريفز

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