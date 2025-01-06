لويس سواريز يُنقذ شاباً من الانتحار

كان لاعب كرة القدم الأوروجوياني بطلا خلال إجازته

كان لاعب كرة القدم الأوروجوياني لويس سواريز بطلا خلال إجازته في أوروجواي، بعد أن اقترب مع وزوجته من مكان، حيث كان رجل يحاول الانتحار، وتحدثا إليه في محاولة لإقناعه بالتراجع.

ويقضي "البيستوليرو" آخر أيام راحته قبل الانضمام لفريقه إنتر ميامي في موسمه الثاني في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وذهب يوم السبت إلى منطقة سيوداد دي لا كوستا في كانيلونيس، ونجح في استغلال شهرته في اقناع الرجل بعدم الانتحار، في عملية بدأت ليلة الجمعة واستمرت قرابة 20 ساعة.

فقد تسلق رجل يبلغ من العمر 29 عاماً شجرة بارتفاع ستة أمتار، وهدد بالقفز والانتحار إذا لم تظهر شريكته، وهي امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، وكان لديه حبل مربوط حول عنقه لتنفيذ تهديده.

واقترب لويس سواريز وزوجته من المكان، وأخبر الرجل الذي كان ينوي الانتحار أن يجد معنى للحياة، وحاول أن يجعله يشعر بالراحة وأن يشعر بصحبته، وتم إقناعه بالنزول، وبعد أن أصبح في مأمن، تولت الوحدة المتخصصة في العنف الأسري التابعة لوزارة الداخلية مسؤولية تقديم الرعاية والتقييم المهني.







