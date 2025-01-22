بعد الاعتداء عليه .. الحكم رفع 3 دعاوى قضائية

بعد اللقاء الذي انتهى الى فوز زاخو على نفط البصرة

بعد اللقاء الذي انتهى الى فوز زاخو على نفط البصرة (3-2) يوم الاثنين الماضي في البصرة، ضمن الجولة 15 من مسابقة دوري نجوم العراق، تعرض الحكم الدولي محمد طارق أحمد لعدد من التجاوزات، ولم يتمكن الحكم من مغادرة الملعب.

وبدأ التوتر قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، على خلفية طرد قائد نفط البصرة حسين فلاح واحتساب ركلة جزاء لزاخو، نتج عنها هدف الفوز، وازداد مع نهاية المباراة الذي ترافق مع تهجم مستمر من إداريي النادي المحلي، ووصل الى تعرض الحكم لرضوض في يده.

وقال أحمد "رفعت 3 دعاوى قضائية، الأولى ضد نادي نفط البصرة بسبب وصف والدي الحكم الدولي الراحل طارق أحمد بـ(العار)، والثانية ضد مشرف النادي أسعد كريم بسبب الاعتداء عليّ بالضرب، والثالثة ضد مدير المكتب الإعلامي للنادي بسبب نشر الإساءة ضد والدي".





