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اشترى بـ5 ملايين وباع بـ65: من يقف وراء صفقات لنس؟

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اشترى بـ5 ملايين وباع بـ65: من يقف وراء صفقات لنس؟
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كرة القدم

2025-01-26 | 00:58
اشترى بـ5 ملايين وباع بـ65: من يقف وراء صفقات لنس؟

تم بيع عدد من اللاعبين مقابل 65 مليون يورو في نوافذ الانتقالات

ليس هناك عمليات انتقالات في نافذة السوق الشتوية أغلى ثمنا وأكثر إثارة من تلك التي وقعها نادي لنس الفرنسي خلال شهر كانون الثاني - يناير الجاري.
قام لنس الذي يرأسه لجوزيف أوغورليان، رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 52 عاما، ببيع اللاعب الأوزبكي عبد القدير خوسانوف إلى مانشستر سيتي، وهو امر لم يكن صدفة بل جزء من مشروع لجعل النادي مرجعاً في فرنسا.
وصل خوسانوف إلى لنس آتياً من إنرجيتيك بي جورج في مينسك، ودفع الفريق الفرنسي أقل بقليل من 200 ألف يورو لضم قلب الدفاع، ثم أغلق صفقة انتقاله بعد عام ونصف بقيمة 40 مليوناً.
إنه بالتأكيد عمل جيد، وهو تحقق بفضل الإسباني دييجو لوبيز، البالغ 35 عاماً، الذي ظهر في الإدارة الرياضية للنادي في أيلول - سبتمبر، وقاد المفاوضات مع السيتي ومع أندية راغبة بضم اللاعب مثل ريال مدريد وتشيلسي، قبل أن يحسمها "السيتيزنز".
أيضاً، باع لنس بقيادة دييجو لوبيز حارس المرمى بريس سامبا، البالغ من العمر 30 عاماً، الى ستاد رين مقابل 14 مليون يورو، بعد أن تم شراؤه أقل بقليل من خمسة ملايين لنوتنجهام فورست قبل صيفين.
بالاجمال، تم بيع عدد من اللاعبين مقابل 65 مليون يورو في نوافذ الانتقالات، كان قد صرف نظيرهم ما يقرب من خمسة ملايين فقط قبل عام ونصف.



اشترى بـ5 ملايين وباع بـ65: من يقف وراء صفقات لنس؟

رياضة

كرة القدم

لنس

مانشستر سيتي

عبد القدير خوسانوف

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