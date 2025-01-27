فيديو - صفع زميله فتلقى بطاقة حمراء

❌ Bellona Kayserispor’da takım arkadaşı Miguel Cardoso’ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.#SVSvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/FAqhPiXXII — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 25, 2025

تم طرد لاعب في الدوري التركي الممتاز بسبب صفعه لزميله في مشهد غريب، حيث حصل ستيفان باهوكين، لاعب قيصري سبور، على بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور ٢٣ دقيقة فقط من بداية المباراة أمام سيفاس سبور.وكان الفريق الضيف متقدماً (٢-٠) واللاعب الكاميروني الدولي محبط من أداء فريقه قيصري سبور، وفقد السيطرة على نفسه امام زميله ميغيل كاردوسو لتسببه بركلة حرة في مكان خطير، فدفعه ثم صفعه على خده.وعلى الرغم من أن اللاعبين من الفريق نفسه، لم يكن أمام الحكم خيار سوى إشهار البطاقة الحمراء وطرد باهوكين مباشرة بسبب السلوك العنيف، وتركت هذه الحادثة قيصري سبور أمام مشكلة حيث خسر المباراة (٢-٥).ويحتل قيصري سبور المركز السابع عشر في الدوري، وهو مهدد بالهبوط، في حين أنّ فوز سيفاس سبور كان الأول له في ثماني مباريات في الدوري، ليتقدم إلى المركز الثاني عشر.