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فيديو - صفع زميله فتلقى بطاقة حمراء

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فيديو - صفع زميله فتلقى بطاقة حمراء
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كرة القدم

2025-01-27 | 01:11
فيديو - صفع زميله فتلقى بطاقة حمراء

تم طرد لاعب في الدوري التركي الممتاز بسبب صفعه لزميله في مشهد غريب

تم طرد لاعب في الدوري التركي الممتاز بسبب صفعه لزميله في مشهد غريب، حيث حصل ستيفان باهوكين، لاعب قيصري سبور، على بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور ٢٣ دقيقة فقط من بداية المباراة أمام سيفاس سبور.
وكان الفريق الضيف متقدماً (٢-٠) واللاعب الكاميروني الدولي محبط من أداء فريقه قيصري سبور، وفقد السيطرة على نفسه امام زميله ميغيل كاردوسو لتسببه بركلة حرة في مكان خطير، فدفعه ثم صفعه على خده.
وعلى الرغم من أن اللاعبين من الفريق نفسه، لم يكن أمام الحكم خيار سوى إشهار البطاقة الحمراء وطرد باهوكين مباشرة بسبب السلوك العنيف، وتركت هذه الحادثة قيصري سبور أمام مشكلة حيث خسر المباراة (٢-٥).
ويحتل قيصري سبور المركز السابع عشر في الدوري، وهو مهدد بالهبوط، في حين أنّ فوز سيفاس سبور كان الأول له في ثماني مباريات في الدوري، ليتقدم إلى المركز الثاني عشر.



فيديو - صفع زميله فتلقى بطاقة حمراء

رياضة

كرة القدم

الدوري التركي الممتاز

ستيفان باهوكين

قيصري سبور

سيفاس سبور

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