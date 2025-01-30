الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ايكر كاسياس في &quot;موعد غرامي&quot; مع نجمة أفلام إباحيّة !!
A-
A+

كرة القدم

2025-01-30 | 00:42
ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

استمتع اللاعب الدولي الإسباني السابق بصحبة سلسلة من النساء

قبل أربع سنوات، وتحديداً في آذار - مارس 2021، انفصل ايكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، عن زوجته مقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية سارة كاربونيرو، بعد خمس سنوات من الزواج.
واستمتع اللاعب الدولي الإسباني السابق بعد ذلك بصحبة سلسلة من النساء الجذابات، وكانت أحدث اهتماماته الغرامية كلوديا بافيل (28 عاماً)، التي يقال إنها تتقاضى نحو 25 ألف دولار شهرياً من موقع "Only Fans" الاباحي.
وتُعرّف كلوديا عن نفسها على الإنترنت بأنّها "صانعة محتوى وممثلة أفلام إباحيّة سابقة"، ولديها ما يقرب من 250 ألف متابع على إنستجرام، و16 ألف متابع آخر على حساب ثانٍ حيث تصف نفسها كعارضة أزياء ومؤثّرة "جانبي المثير السيّئ يريدك في روابط حسابي".
وتم التقاط صور لكاسياس وكلوديا في "موعد غرامي" في الفندق نفسه في مدينة برشلونة، ونشرتها مجلة "ديز مينوتوس" الإسبانية الأسبوعية، وتزامنت مع مشاركة الثنائي في حفل في مصنع نبيذ جنوب عاصمة كاتالونيا مع لاعبي ريال مدريد السابقين لويس فيغو وميشيل سالغادو.
وقالت المجلة إن الثنائي غادرا الفندق معاً في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، وتعمّدا المغادرة بشكل منفصل في حال رصدهما مصورو الباباراتزي المنتظرون.


ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

رياضة

كرة القدم

ايكر كاسياس

ريال مدريد

سارة كاربونيرو

كلوديا بافيل

Only Fans

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

اقرأ ايضا في كرة القدم

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي
00:37

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

بعدما كشفت واندا نارا عن علاقة جمعتها مع كيتا بالدي

00:37

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

بعدما كشفت واندا نارا عن علاقة جمعتها مع كيتا بالدي

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس
00:35

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر

00:35

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر

لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر
00:27

لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر

بعد قيامه بالاحتفال على طريقة المهاجم المصري عمر مرموش

00:27

لاعب جزائري يحتفل على طريقة مرموش .. ويعتذر

بعد قيامه بالاحتفال على طريقة المهاجم المصري عمر مرموش

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025