ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

قبل أربع سنوات، وتحديداً في آذار - مارس 2021، انفصل ايكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، عن زوجته مقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية سارة كاربونيرو، بعد خمس سنوات من الزواج.واستمتع اللاعب الدولي الإسباني السابق بعد ذلك بصحبة سلسلة من النساء الجذابات، وكانت أحدث اهتماماته الغرامية كلوديا بافيل (28 عاماً)، التي يقال إنها تتقاضى نحو 25 ألف دولار شهرياً من موقع "Only Fans" الاباحي.وتُعرّف كلوديا عن نفسها على الإنترنت بأنّها "صانعة محتوى وممثلة أفلام إباحيّة سابقة"، ولديها ما يقرب من 250 ألف متابع على إنستجرام، و16 ألف متابع آخر على حساب ثانٍ حيث تصف نفسها كعارضة أزياء ومؤثّرة "جانبي المثير السيّئ يريدك في روابط حسابي".وتم التقاط صور لكاسياس وكلوديا في "موعد غرامي" في الفندق نفسه في مدينة برشلونة، ونشرتها مجلة "ديز مينوتوس" الإسبانية الأسبوعية، وتزامنت مع مشاركة الثنائي في حفل في مصنع نبيذ جنوب عاصمة كاتالونيا مع لاعبي ريال مدريد السابقين لويس فيغو وميشيل سالغادو.وقالت المجلة إن الثنائي غادرا الفندق معاً في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، وتعمّدا المغادرة بشكل منفصل في حال رصدهما مصورو الباباراتزي المنتظرون.