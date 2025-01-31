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رفض استئناف أحمد المحمدي بتهمة الاعتداء على فتاة

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رفض استئناف أحمد المحمدي بتهمة الاعتداء على فتاة
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كرة القدم

2025-01-31 | 01:14
رفض استئناف أحمد المحمدي بتهمة الاعتداء على فتاة

رفضت محكمة مصرية استئناف أحمد ياسر المحمدي

رفضت محكمة مصرية استئناف أحمد ياسر المحمدي، لاعب الريّان القطري السابق، على الحكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه.
وكانت نيابة وسط القاهرة أحالت اللاعب الى المحاكمة الجنائية، حيث أنكر التهم الموجهة اليه، وقال أنه تعرف على المجني عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونشأت بينهما علاقة صداقة، بينما أكدت أنه استدرجها الى غرفته بأحد الفنادق فى دولة قطر للاحتفال بعيد ميلاده، حيث اعتدى عليها.
ودلّت التحقيقات على أن المتهم الذي عاد إلى مصر، تم القبض عليه بعد طلب من الإنتربول، حيث جرى القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه في قسم عابدين، ومحاكمته.



رفض استئناف أحمد المحمدي بتهمة الاعتداء على فتاة

رياضة

كرة القدم

أحمد ياسر المحمدي

الريّان القطري

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