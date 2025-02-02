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عثمان ديمبيلي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

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عثمان ديمبيلي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان
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كرة القدم

2025-02-01 | 23:51
عثمان ديمبيلي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

بتسجيله ثلاثة أهداف في مرمى بريست

حفر عثمان ديمبيلي اسمه في تاريخ باريس سان جيرمان بتسجيله ثلاثة أهداف في مرمى بريست، وهو الهاتريك الثاني له هذا الأسبوع.
بدأ الأسبوع الرائع لديمبيلي بتسجيله ثلاثية في مرمى شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وأتبع ذلك بتسجيله ثلاثة أهداف أخرى في الدوري الفرنسي، مسجلاً بذلك إنجازاً شخصياً في موسمه الأكثر غزارة في مسيرته.
فعلى الرغم من أن النادي ضم في تاريخه مهاجمين أسطوريين مثل كيليان مبابي وإدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش، إلّا أنّه لم يسبق لأي منهم أن سجل ثلاثيتين متتاليتين بألوان باريس سان جيرمان، وقد أرجع ديمبيلي الفضل في نجاحه الأخير إلى مركزه ودوره في الفريق.
وأثناء الاحتفال بإنجازه الفردي، سارع الجناح الفرنسي إلى التأكيد على أهمية مساهمات زملائه في الفريق، وسلط الضوء بشكل خاص على جودة الخدمات التي تلقاها، خاصة من كانج إن لي، الذي قدّم تمريرة حاسمة لأحد أهدافه.
وساعدت أهداف ديمبيلي باريس سان جيرمان على تحقيق فوزه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة من 20 مباراة، وأصبح يتقدّم في صدارة جدول الترتيب الآن بـ13 نقطة على مارسيليا صاحب المركز الثاني.



عثمان ديمبيلي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

رياضة

كرة القدم

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

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