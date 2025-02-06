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ممفيس ديباي الى السجن فما هي تهمته؟

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ممفيس ديباي الى السجن فما هي تهمته؟
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كرة القدم

2025-02-05 | 22:34
ممفيس ديباي الى السجن فما هي تهمته؟

حكمت محكمة موناكو الجنائية على المهاجم الهولندي

أخبار سيئة لممفيس ديباي، حيث حكمت محكمة موناكو الجنائية على المهاجم الهولندي في صفوف كورنثيانز البرازيلي، بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، أي أنه لن يذهب إلى السجن ... ما لم يمتثل لظروف معينة.
وكان اللاعب الدولي الهولندي يلعب في أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وهو متهم بقيادة سيارة رولز رويس الصيف الماضي في شوارع الإمارة، وهو في حالة سكر.
وذكر تقرير ثبوت وقوع ممفيس تحت تأثير الكحول، بعد زيارة ملهيين ليليين، كما أكد اختبار فحص الدم، حيث حكم على لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وأولمبيك ليون السابق، بتلك الأشهر الأربعة من "السجن مع وقف التنفيذ"، وغرامة قدرها تسعة آلاف يورو، ومنعه من القيادة في الإمارة لمدة عامين.



ممفيس ديباي الى السجن فما هي تهمته؟

رياضة

كرة القدم

ممفيس ديباي

كورنثيانز

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