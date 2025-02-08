لماذا اختار زانيولو الرقم 17 وما علاقة زلزال تركيا؟

يلعب زانيولو مع فيورنتينا الايطالي على سبيل الاعارة

سئل نيكولو زانيولو، عن سبب اختياره القميص رقم 17 في ناديه الجديد فيورنتينا، فأجاب "اخترت هذا الرقم لطفل فقد حياته في الزلزال الذي ضرب تركيا .. لقد وعدت والده".

ويلعب زانيولو، البالغ من العمر 25 عاماً، مع فيورنتينا الايطالي على سبيل الاعارة، منذ الثالث من الشهر الجاري، آتياً من غلطة سراي التركي، بعد إعارتين الى أستون فيلا الانجليزي وأتالانتا الايطالي.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 42 نقطة، على بُعد خمس نقاط عن أتالانتا الثالث، وتسع نقاط عن انتر ميلان الثاني، و12 نقطة عن نابولي المتصدر.









