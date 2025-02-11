كريستيانو رونالدو يوافق على تمديد عقده مع النصر

بعد أيام قليلة من بلوغه سن الأربعين

ذكرت تقارير صحفية أنّ كريستيانو رونالدو وافق على تمديد عقده مع نادي النصر السعودي، بعد أيام قليلة من بلوغه سن الأربعين.

وكان عقد رونالدو، الذي انضم إلى العملاق السعودي في كانون الثاني - يناير 2023، في صفقة مدتها عامين ونصف، سينتهي بنهاية موسم 2024-25.

وأكّد مسؤول في نادي النصر لوكالة الأنباء الفرنسية إن النجم البرتغالي وافق على تمديد إقامته لمدة عام آخر، وستستمر الصفقة الجديدة حتى حزيران - يونيو 2026.

وقال المسؤول "لقد اتفق الطرفان على تمديد عقد رونالدو لمدة عام قابل للتجديد، ولكن لم يتم التوقيع عليه بعد، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة".

وكان نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق قد احتفل بعيد ميلاده بهدف في مرمى الفيحاء في مباراة هامة في الدوري السعودي للمحترفين في 6 شباط - فبراير، وقاده الفوز (3-0)، وسيعود إلى الملعب يوم الخميس عندما يواجه الأهلي في الدوري خارج أرضه.







