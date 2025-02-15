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الولد الذي دخل التاريخ .. سجّل وذهب الى المدرسة

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الولد الذي دخل التاريخ .. سجّل وذهب الى المدرسة
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كرة القدم

2025-02-15 | 03:41
الولد الذي دخل التاريخ .. سجّل وذهب الى المدرسة

دخلت المباراة بين مولدي وشامروك روفرز التاريخ بفضل لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً و187 يوماً

دخلت المباراة بين مولدي وشامروك روفرز التاريخ بفضل لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً و187 يوماً، حيث أصبح مايكل نونان أصغر لاعب يسجل هدفا في المسابقة الأوروبية، متغلبا على روميلو لوكاكو بفارق 21 يوماً فقط.

وكان ظهور اللاعب لأول مرة مع الفريق الأول في دوري المؤتمر، وهو سجل هدف الفوز، الذي لم يعفه من الوفاء بالتزامات صبي في ذلك العمر.

كان على اللاعب الأيرلندي أن يذهب إلى المدرسة في اليوم التالي، وقد تفاخرت والدته ساندي نونان، بفخر على منصة إكس، حيث نشرت صورة للصبي مع حقيبته المدرسية على ظهره، كما لو أنه لم يصنع التاريخ.

جرت المباراة أول أمس الخميس، وانتهت الى فوز شامروك روفرز الايرلندي على مضيفه مولده النرويجي (1-0) في ذهاب دور خروج المغلوب، على ان تقام مباراة الاياب يوم العشرين من الجاري.

 

الولد الذي دخل التاريخ .. سجّل وذهب الى المدرسة

رياضة

كرة القدم

مولدي

شامروك روفرز

مايكل نونان

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