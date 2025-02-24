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بالفيديو - الوجه الشغوف الغاضب لليونيل ميسي

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بالفيديو - الوجه الشغوف الغاضب لليونيل ميسي
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كرة القدم

2025-02-24 | 00:42
بالفيديو - الوجه الشغوف الغاضب لليونيل ميسي

أمسك ليونيل ميسي بمدرب الفريق المنافس من رقبته

أمسك ليونيل ميسي بمدرب الفريق المنافس من رقبته، وتجادل مع حكم المباراة، بعد التعادل المثير لإنتر ميامي في الدوري الأميركي مع نادي نيويورك سيتي.
وافتتح انتر ميامي مشواره في موسم 2025 على أرضه أمام منافسه، وتقدم في النتيجة في غضون خمس دقائق، لكنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد منتصف الشوط الأول بسبب طرد توماس أفيليس، ليتأخر الفريق (1-2)، ويصنع ميسي التمريرة الحاسمة الثانية في الدقيقة 100، وتنتهي (2-2).
والتقطت الكاميرات دخول ميسي في مشادة كلامية مع حكم المباراة روسيندو ميندوزا، ما أدى إلى حصول اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات على بطاقة صفراء، ولم يكتفِ المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً بذلك، حيث اصطدم بمدربي نيويورك أثناء خروجه من الملعب، ووضع يده على رقبة احدهم.
وتثبت هذه الحادثة أن ميسي لم يفقد شغفه باللعبة، وأن أي شيء سوى الفوز سيصيبه بالإحباط، ويأمل إنتر ميامي أن يكون قائده قد هدأ قليلاً عندما يواجه سبورتنج كي سي في إياب دور الثمانية من كأس أبطال الكونكاكاف يوم غد الثلاثاء.



بالفيديو - الوجه الشغوف الغاضب لليونيل ميسي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

نيويورك سيتي

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