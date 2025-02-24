بالفيديو - الوجه الشغوف الغاضب لليونيل ميسي

🚨 Lionel Messi ended up furious with the referee after the controversial Inter Miami vs. New York match, which ended 2-2.



The Herons had to play over an hour with one player less.#MLS #Messi pic.twitter.com/wSGhtrZuuA — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 23, 2025

أمسك ليونيل ميسي بمدرب الفريق المنافس من رقبته، وتجادل مع حكم المباراة، بعد التعادل المثير لإنتر ميامي في الدوري الأميركي مع نادي نيويورك سيتي.وافتتح انتر ميامي مشواره في موسم 2025 على أرضه أمام منافسه، وتقدم في النتيجة في غضون خمس دقائق، لكنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد منتصف الشوط الأول بسبب طرد توماس أفيليس، ليتأخر الفريق (1-2)، ويصنع ميسي التمريرة الحاسمة الثانية في الدقيقة 100، وتنتهي (2-2).والتقطت الكاميرات دخول ميسي في مشادة كلامية مع حكم المباراة روسيندو ميندوزا، ما أدى إلى حصول اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات على بطاقة صفراء، ولم يكتفِ المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً بذلك، حيث اصطدم بمدربي نيويورك أثناء خروجه من الملعب، ووضع يده على رقبة احدهم.وتثبت هذه الحادثة أن ميسي لم يفقد شغفه باللعبة، وأن أي شيء سوى الفوز سيصيبه بالإحباط، ويأمل إنتر ميامي أن يكون قائده قد هدأ قليلاً عندما يواجه سبورتنج كي سي في إياب دور الثمانية من كأس أبطال الكونكاكاف يوم غد الثلاثاء.