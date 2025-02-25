الحكم السابق يخبر ليونيل ميسي بعقوبته المتوقعة

بسبب مسكه مدرب للفريق المنافس من رقبته

أخبر أحد الحكام السابقين ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بالعقوبة "الدنيا" التي من المحتمل أن يتلقاها بسبب مسكه مدرب للفريق المنافس من رقبته.

فبعد تعادل إنتر ميامي مع نيويورك سيتي (2-2) خلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهد ميسي وهو يتجادل مع الحكم أليكسيس دا سيلفا، ليتلقّى بطاقة صفراء، ثم شرع في الإمساك بمساعد مدرب النادي المنافس، نهدي البلوشي من عنقه.

وقال الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت إنه سيكون "مندهشاً إذا ما تم إيقاف اللاعب الأرجنتيني، لكنه يتوقع أن يتم تغريم اللاعب".

وقال هاكيت "يتعامل الاتحاد الأميركي لكرة القدم مع جميع الأمور التأديبية في مسابقاته، وتقوم لجنة متخصصة بمراجعة جميع المسائل التأديبية، وليونيل ميسي، مثل أي لاعب آخر سيتم التعامل معه، حيث أتوقّع الحد الأدنى من الغرامة".

وأضاف "إنها بداية الموسم وسيرغبون في تواجد نجومهم في الملاعب وليس في المدرجات، ومن وجهة نظر شخصيّة، فإن وضع اليد على حكم رسمي هو أمر مرفوض تماماً، ويجب أن يعاقب اللاعب بالإيقاف لثلاث مباريات، لكن سأكون مندهشاً إذا حدث ذلك لميسي".

وسيخوض ميامي بقيادة ميسي مباراته التالية يوم غد الأربعاء المقبل عندما يواجه كانساس سيتي في إياب الدور الأول من كأس أبطال الكونكاكاف.





