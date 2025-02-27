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المحكمة متواصلة في قضية نجم فالنسيا

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المحكمة متواصلة في قضية نجم فالنسيا
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كرة القدم

2025-02-27 | 01:45
المحكمة متواصلة في قضية نجم فالنسيا

تم القبض عليه مع صديق بتهمة الاعتداء الجنسي على شابتين

تواصل محكمة التحقيق في ليريا (اسبانيا) أخذ أقوال الشهود في قضية رافا مير، نجم فريق فالنسيا، الذي تم القبض عليه مع صديق بتهمة الاعتداء الجنسي على شابتين تبلغان من العمر 21 و25 عاما.
وقعت الأحداث في الشاليه الذي يعيش فيه المهاجم الذي يمر حالياً في حالة إفراج مشروط مع تضمين سحب جواز سفره.
خلال التحقيق، تم سماع العديد من الأشخاص ومن بينهم حارسيّ الأمن الخاصين حيث يقع منزل اللاعب، وقد أكّدا رواية إحدى الضحايا عن حصول تواصل جنسي.
وركز دفاع اللاعب على محاولة إثبات أن الحارسين قدما نسختين مختلفتين، وأنهما لم يتحدثا أبدا عن الاعتداء الجنسي في البيان الأول.
ومع ذلك، أوضح حارسيّ الأمن للقاضي أنهما سمعا إحدى الضحيتين تقول "ماذا تقصد أنه لم يحدث شيء؟ لقد وضع أصابعه في داخلي"، لكنهما لم يقولا ذلك في التحقيق الأولي، بل ظهرا غير مهتمين بما حدث، وأخبروا القاضي أنهم يعتبرون "الوضع طفيفا" و"مسألة ثانوية".



المحكمة متواصلة في قضية نجم فالنسيا

رياضة

كرة القدم

رافا مير

فالنسيا

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