فيديو - عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي

On the road to recovery 💪 pic.twitter.com/WovR8p6417 — Manchester City (@ManCity) February 28, 2025

عاد رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى التدريبات الفردية، مع استمرار تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.وتعرض اللاعب الدولي الإسباني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في أواخر أيلول - سبتمبر الماضي، لكنه أكد أنه سيشارك في ا تبقى من موسم 2024/25.ويوم أمس الجمعة، نشر السيتي مقطع فيديو للاعب البالغ من العمر 28 عاماً، وهو يتدرب بمفرده، حيث خضع لتدريبات مختلفة من الجري والكرة.وفاز رودري بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لذا لا يمكن التقليل من أهميته بالنسبة للسيتي وإسبانيا في الوقت الذي يمر فيه الفريق بأسوأ مواسمه منذ سنوات، وقد لا يكون من قبيل المصادفة أن يتزامن ذلك مع إصابة لاعب الوسط الخطيرة..فاز رودري بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية منذ توقيعه للسيتي في 2019.وسيخوض السيتي مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت على أرضه أمام بليموث أرجايل من التشامبيونشيب.