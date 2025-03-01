الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي
A-
A+

كرة القدم

2025-03-01 | 05:35
فيديو - عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي

عاد لاعب وسط مانشستر سيتي إلى التدريبات الفردية

عاد رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى التدريبات الفردية، مع استمرار تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
وتعرض اللاعب الدولي الإسباني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في أواخر أيلول - سبتمبر الماضي، لكنه أكد أنه سيشارك في ا تبقى من موسم 2024/25.
ويوم أمس الجمعة، نشر السيتي مقطع فيديو للاعب البالغ من العمر 28 عاماً، وهو يتدرب بمفرده، حيث خضع لتدريبات مختلفة من الجري والكرة.
وفاز رودري بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لذا لا يمكن التقليل من أهميته بالنسبة للسيتي وإسبانيا في الوقت الذي يمر فيه الفريق بأسوأ مواسمه منذ سنوات، وقد لا يكون من قبيل المصادفة أن يتزامن ذلك مع إصابة لاعب الوسط الخطيرة..
فاز رودري بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية منذ توقيعه للسيتي في 2019.
وسيخوض السيتي مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت على أرضه أمام بليموث أرجايل من التشامبيونشيب.

فيديو - عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي

رياضة

كرة القدم

رودري

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنة مارادونا تتهم المافيا والمحاكمة تنطلق هذا الشهر
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب ريال مدريد بسبب بيب جوارديولا

اقرأ ايضا في كرة القدم

اليكم تأثير النظارات الساطعة على لاعبي كرة القدم
05:43

اليكم تأثير النظارات الساطعة على لاعبي كرة القدم

تصل الرعاية في عالم كرة القدم إلى حدود غير متوقعة

05:43

اليكم تأثير النظارات الساطعة على لاعبي كرة القدم

تصل الرعاية في عالم كرة القدم إلى حدود غير متوقعة

هل يستطيع ليفربول تحطيم رقم مانشستر يونايتد القياسي؟
05:41

هل يستطيع ليفربول تحطيم رقم مانشستر يونايتد القياسي؟

يقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

05:41

هل يستطيع ليفربول تحطيم رقم مانشستر يونايتد القياسي؟

يقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ابنة مارادونا تتهم المافيا والمحاكمة تنطلق هذا الشهر
05:38

ابنة مارادونا تتهم المافيا والمحاكمة تنطلق هذا الشهر

تنطلق الشهر الجاري المحاكمة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية

05:38

ابنة مارادونا تتهم المافيا والمحاكمة تنطلق هذا الشهر

تنطلق الشهر الجاري المحاكمة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025